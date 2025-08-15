14 kandidatë me mbiemrin Peci në listën për asamble në Komunën e Zveçanit – veç 1 Kelmend për “mësysh”

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e kandidatëve për asamble komunale në komunën e Zveanit, me 15 kandidatë. Ajo që bie në sy është që 14 nga 15 kandidatë e kanë mbiemrin Peci, shkruan lajmi.net. Vetëm numri 5 në listë nuk e ka mbiemrin Peci. Ai e ka Florian Kelmendi. Kësaj liste i prin Fetah Peci,…

Lajme

15/08/2025 21:56

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e kandidatëve për asamble komunale në komunën e Zveanit, me 15 kandidatë.

Ajo që bie në sy është që 14 nga 15 kandidatë e kanë mbiemrin Peci, shkruan lajmi.net.

Vetëm numri 5 në listë nuk e ka mbiemrin Peci. Ai e ka Florian Kelmendi.

Kësaj liste i prin Fetah Peci, e përfundon me Albina Pecin./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

BE-ja kërkon miratimin e Ligjit për RTK-në

August 15, 2025

Raporti i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent: Sot 78 vatra zjarri, situata...

Lajme të fundit

Vajza e Joe Biden “hakmerret” publikisht ndaj tradhtisë...

BE-ja kërkon miratimin e Ligjit për RTK-në

Raporti i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent: Sot 78...

PDK akuzon njerëzit e Lladrovcit për demolimin e...