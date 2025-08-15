14 kandidatë me mbiemrin Peci në listën për asamble në Komunën e Zveçanit – veç 1 Kelmend për “mësysh”
Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar listën e kandidatëve për asamble komunale në komunën e Zveanit, me 15 kandidatë.
Ajo që bie në sy është që 14 nga 15 kandidatë e kanë mbiemrin Peci, shkruan lajmi.net.
Vetëm numri 5 në listë nuk e ka mbiemrin Peci. Ai e ka Florian Kelmendi.
Kësaj liste i prin Fetah Peci, e përfundon me Albina Pecin./lajmi.net/