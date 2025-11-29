13 vjet nga shpallja e pafajësisë së Ramush Haradinajt

13 vjet më parë, më 29 nëntor 2012, Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në ish-Jugosllavi, ka shpallur të pafajshëm Ramush Haradinajn, Lahi Ibrahimajn dhe Idriz Balajn. Vendimi i Gjykatës së Hagës liroi nga të gjitha akuzat ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Vendimi i rigjykimit të pjesshëm që zhvillohej me akuzën për “vrasje, torturë dhe…

Lajme

29/11/2025 08:11

13 vjet më parë, më 29 nëntor 2012, Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në ish-Jugosllavi, ka shpallur të pafajshëm Ramush Haradinajn, Lahi Ibrahimajn dhe Idriz Balajn.

Vendimi i Gjykatës së Hagës liroi nga të gjitha akuzat ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Vendimi i rigjykimit të pjesshëm që zhvillohej me akuzën për “vrasje, torturë dhe trajtim mizor, si krime që bien ndesh me ligjet dhe zakonet e luftës” u lexua nga gjykatësi i rastit, Bakone Justice Moloto.

Qytetarë të shumtë ndoqën seancën drejtpërdrejt në shesh, përmes ekraneve gjigante dhe pritën me brohoritje e fishekzjarrë vendimin e Gjykatës së Hagës për lirimin e shumëpritur të ish-komandantit të UÇK-së, Ramush Haradinaj.

Ben Emerson, avokat i Ramush Haradinajt në një konferencë për media pati deklaruar se ish-prokurorja e Gjykatës së Hagës, Carla Del Ponte, duhet t’i kërkojë falje Ramush Haradinajt.

Lirimin e kishin përshëndetur edhe presidentja e atëhershme Jahjaga dhe kryeministri Thaçi.

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

Gjendet pa shenja jete një i mitur në Reqan të Prizrenit,...

November 29, 2025

Dy të arrestuar për dhunë në familje në Prishtinë, njëri rrahu...

November 29, 2025

Kurti foli për “Nëntorin e Tretë”, Hasani: Nuk ndodh brenda kësaj...

Lajme të fundit

Gjendet pa shenja jete një i mitur në...

Dy të arrestuar për dhunë në familje në...

Kurti foli për “Nëntorin e Tretë”, Hasani: Nuk...

“Qoftë në qeveri apo në burg, dominoi në...