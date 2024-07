13 vjeçari që punon me plis në kokë: Më mirë me punu, se me nejt udhëve Dorian Mustafa, i cili është veç 13 vjeç është bërë mjaftë i famshëm në qytetin e Vitisë. Ai punon tash e dy vite si berber. Ai ndryshe njihet me pseudonimin “Gixh Plisi”, e që thotë se përkrahjen më të madhe e ka marrë nga familja dhe shoqëria. Doriani tregon se pas mbarimit të mësimit, shkon…