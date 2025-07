13-vjeçar nga Kosova po trajtohet për leukemi në Francë – familja kërkon mbështetje financiare Një djalë 13-vjeçar nga Kosova, me inicialet D.Sh., është diagnostikuar me leukemi dhe aktualisht po trajtohet në qytetin Nancy të Francës. Fatmirësisht, spitali atje ka marrë përsipër të gjitha shpenzimet mjekësore për trajtimin e tij. Megjithatë, familja e tij po përballet me vështirësi të mëdha financiare për të përballuar jetesën e përditshme në Francë. Babai…