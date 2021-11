13 shenjat e shoqërisë së rreme – Bëni kujdes se kë e konsideroni mik

Imagjinoni që keni një mike që e doni shumë, i besoni sekretet, jeni gati të bëni gjithçka, por ajo kultivon ndjenja negative ndaj jush. Psikologët pohojnë se ka shenja që mund të na tregojnë se jemi të rrethuar nga miq të pasinqertë.

Kushtojini vëmendje gjërave të mëposhtme, ato mund t’ju ndihmojnë të zbuloni nëse miqtë tuaj janë vërtet miq.

1. Kur ajo e ka të vështirë është në gjendje t’ju telefonojë njëqind herë në ditë. Megjithatë, kur keni nevojë për një shpatull për të qarë – nuk mund të gjendet askund.

2. Një ndjenjë e brendshme ju thotë se nuk duhet t’i besoni asaj. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm edhe kur nuk mund të gjeni një shpjegim racional për të.

3. Ai ju bën shpesh komente që ju bëjnë të ndiheni keq

4. Kur je i lumtur, nuk është, por kur të ndodhin gjëra të këqija, lulëzon

5. Kur mendoni për këtë, kupton se të gjitha bisedat tuaja sillen rreth saj, problemeve të saj, jetës së saj dhe ju jeni gjithmonë në prapavijë.

6. E keni dëgjuar duke përgojuar për ju dhe duke folur për gjëra pas shpine

7. Shkruan fyerje delikate për ju dhe miqtë e tjerë të përbashkët në rrjetet sociale. Ajo ka një koment negativ për çdo status tuajin.

8. Vini re se nuk jeni më të relaksuar në bisedën me të dhe se duhet të keni kujdes se çfarë thoni dhe çfarë jo.

9. Ajo flet me ju si një fëmijë i vogël, nuk ju merr seriozisht

10. Ajo nuk nxiton t’u përgjigjet mesazheve, emaileve, telefonatave tuaja, përveç rasteve kur ka nevojë për diçka

11. Ajo ju kritikon aq shumë (për të mirën tënde) saqë shpesh mendon se në anën e kujt është.

12. Ajo mund të jetë perceptuese, por në të njëjtën kohë pa takt (sikur nuk ka fare dhembshuri). Kur i besoni asaj, ajo do t’ju japë shumë këshilla për t’ju bindur se në të vërtetë e keni gabim.

13. Çdo lajm i mirë që ndani me të – shkatërrim. Nëse keni humbur tre kilogramë, ai do të përpiqet të përmendë (me shaka) se ju duhet të humbni sa më shumë peshë nëse nuk dëshironi që burri juaj të largohet nga ju. /Lajmi.net/