13 raste të reja me Covid-19 në Kosovë Ministria e Shëndetësisë, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 13 raste të reja me covid -19. Po ashtu në njoftim shtohet se të shëruar janë 20 persona, shkruan lajmi.net. Sa i përket rasteve aktive me këtë virus, ato janë 189. /Lajmi.net/