13 përpjekje, ende pa zgjidhje – Nesër me një tjetër tentim për ta formuar Kuvendin

Seanca e cila ishte paraparë të fillonte në orën 10:00, nuk nisi në kohën e caktuar. Kryesuesi i seancës dhe deputeti më i moshuar, Avni Dehari, kërkoi nga partitë politike të propozojnë nga një anëtar për komisionin që do të mundësonte votimin e fshehtë. Mirëpo, në mungesë të propozimeve të reja, Dehari hodhi në votim përbërjen e komisionit me emrat e propozuar në vazhdimet e kaluara të seancës.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, gjatë kohës që ajo ishte në foltore për të sqaruar qëndrimin e partisë së saj lidhur me komisionin për votim të fshehtë, Dehari ia ndal fjalën.

“Dola këtu për të thënë se mundesh me na thirrë çdo 48 orë dhe me propozu dikë”, deklaroi Bajrami, duke theksuar se LDK-ja nuk do të propozojë asnjë anëtar për këtë komision.

Si çdo herë, kryeministri në detyrë, Albin Kurti nuk e foli asnjë fjalë për mediat, por njëri nga deputët e partisë së tij, Hekuran Murati, para fillimit të seancës shpresonte që opozita të ketë reflektuar.

“Shpresoj dhe uroj si zakonisht që opozita të ketë reflektuar që të zhbllokohet procesi dhe të ecim përpara në zhbllokimin e institucioneve. Ne kemi bërë çmos që ky proces që nga fillimi i seancës konstituive të ofrojë mundësi dhe ide për zgjidhje që të dalim nga ky ngërç, por e kemi parë që reflektimi ka munguar”, ka thënë ai.

Ndërsa, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj është deklaruar se AAK-ja do t’i çojë në Kushtetuese vendimet e Kuvendit.

“Sot jemi në konsultime me PDK-në dhe LDK-në për mbledhjen e nënshkrimeve dhe dërgimin e rastit në Gjykatën Kushtetuese”, ka thënë Haradinaj para nisjes së përpjekjes së 13-të për konstituimin e Kuvendit.

E, Fatmir Limaj u shpreh “koxha” i ashpër për t’u mbajtur edhe njëparë zgjedhje të reja.

“Çka o kjo po dojna me shku në zgjedhje? Njerëzit kanë votu”, u deklarua Limaj.

Ndërsa, pas dështimit të formimit të Kuvendit, kreu i PDK-së, Memli Krasniqi u shpreh se vullneti i qytetarëve është duke u dhunuar nga qasja e Lëvizjes Vetëvendosje.

“Po bëhen tre muaj që vullneti i qytetarëve është duke u dhunuar nga qasja e Lëvizjes Vetëvendosje. Është vështirë të gjenden fjalë për ta përshkruar këtë situatë,” deklaroi Krasniqi për mediat, duke e akuzuar LVV-në për zvarritje të procesit.

E ai i LDK-së, Lumir Abdixhiku tha se partia e tij ka bërë një propozim për të adresuar këtë situatë, duke ftuar për një takim gjithëpërfshirës që të çojë në një zgjidhje për krizën politike.

“LDK-ja ka propozuar një iniciativë, jo për protagonizëm, por për të ofruar mundësinë e organizimit të një takimi, përfshirë edhe presidenten. Thelbësore është të gjejmë një zgjidhje dhe jo të vazhdojmë këtë cirk. Partitë qëndrojnë në pozita që krijojnë një situatë të ngatërruar, dhe ndonëse i kuptoj pozitat e tyre, realiteti është se askush nuk ka shumicën në Kosovë,” ka thënë Abdixhiku.

Mbetet të shihet se çfarë do të ndodh më 11 prill, në orën 10:00, ku është caktuar seanca e ardhshme, a do të ketë ndonjë risi nga ky proces apo vetëm një ripërsëritje.