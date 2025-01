13 mijë e 420 euro të padeklaruar me vete: Kosovari kapet nga autoritetet shqiptare, i sekuestrohen edhe paratë Një 41-vjeçar nga Kosova me iniciale V. Z., është kapur nga autortietet shqiptare duke kaluar kufirin Kosovë-Shqipëri me 13 mijë e 420 euro pa i deklaruar. Megjithatë, ai është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”. Ndërsa shuma prej 13.420 eurosh, të cilat…