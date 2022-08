“Ma mirë me vdekë edhe unë”, i riu trishtohet pasi ia mori jetën 19-vjeçarit në aksident në Prishtinë “O a u vdekë bre, o ma mirë me vdekë edhe uneee..” – kështu pyeste e lutej një i ri i cili dyshohet se në orën e parë të së premtes shkaktoi një aksident në rrugën “Fahri Fazliu” në lagjen “Kodra e Trimave” në kryeqytet, ku pësoi me jetë një 19 vjeçar. J.S nuk u…