126 foshnje në Mbretërinë e Bashkuar u pagëzuan me emrin Dua gjatë vitit të kaluar

Sipas të dhënave të fundit Dua Lipa dhe ylli i “Star Wars”, Kylo Ren ishin ndër ndikimet më të mëdha në zgjedhjet e prindërve për emrat e fëmijëve të tyre, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Në fakt sipas disa statistikave janë 126 foshnje në Mbretërinë e Bashkuar që u pagëzuan me emrin Dua gjatë vitit të kaluar, krahasuar me 63 në vitin 2017, duke sugjeruar që shumë prindër u frymëzuan nga interpretuesja e hitit New Rules” për të pagëzuar fëmijët e tyre me emrin Dua.

Emri Kylo duket se është rritur në popullaritet që nga paraqitja e parë e Kylo Ren në vitin 2015. Që atëherë, numri i djemve me emrin Kylo është rritur nga 10 në 67 në vitin 2019./Lajmi.net/