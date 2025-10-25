122 vota diferenca mes Pecit dhe Tahirit
Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit për kryetar të Mitrovicës së Jugut, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Faton Peci, ka dalë me pakicë votash përpara kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arian Tahiri.
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Kreshnik Radoniqi, konfirmoi sot se dy kandidatët do të përballen në balotazh, transmeton lajmi.net.
Sipas të dhënave zyrtare:
Faton Peci ka marrë 15,830 vota (47,94%)
Arian Tahiri ka marrë 15,708 vota (47,57%)
Pjesëmarrje më të vogël patën edhe dy kandidatë të tjerë:
Gëzim Plakolli, 3,71%
Qazim Nimani, 0,77%
Me vetëm 122 vota diferencë, balotazhi pritet të vendosë se cili nga dy kandidatët do të udhëheqë komunën e Mitrovicës së Jugut në raundin e dytë të zgjedhjeve./lajmi.net/