120 aksidente për 24 orë, policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba

120 aksidente janë raportuar të kenë ndodhur në Kosovë gjatë 24-orëve të fundit. Kështu ka njoftuar policia e Kosovës përmes raportit të saj të përditshëm. Në raport thuhet edhe se gjatë kësaj kohe janë shqiptuar mbi 2 mijë e 300 gjoba.

Lajme

16/08/2025 11:21

AKB: KEDS dhe ZRRE po shantazhojnë bizneset, mijëra vende pune në rrezik