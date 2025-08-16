120 aksidente për 24 orë, policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba
120 aksidente janë raportuar të kenë ndodhur në Kosovë gjatë 24-orëve të fundit. Kështu ka njoftuar policia e Kosovës përmes raportit të saj të përditshëm. Në raport thuhet edhe se gjatë kësaj kohe janë shqiptuar mbi 2 mijë e 300 gjoba.
16/08/2025 11:21
