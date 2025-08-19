12-vjeçari merr veturën e babait në Llabjan dhe përplas motrën që tentoi ta ndalonte
Një fëmijë 12-vjeçar nga fshati Llabjan i Novobërdës raportohet se ka marrë veturën e babait dhe ka filluar ta ngasë atë në oborrin e shtëpisë. Policia njofton se motra e tij kishte tentuar ta ndalojë, por ajo është goditur me veturë dhe ka pësuar lëndime trupore. E njëjta është dërguar në QKUK për tretman mjekësor.
Lajme
Një fëmijë 12-vjeçar nga fshati Llabjan i Novobërdës raportohet se ka marrë veturën e babait dhe ka filluar ta ngasë atë në oborrin e shtëpisë.
Policia njofton se motra e tij kishte tentuar ta ndalojë, por ajo është goditur me veturë dhe ka pësuar lëndime trupore.
E njëjta është dërguar në QKUK për tretman mjekësor.