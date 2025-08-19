12-vjeçari merr veturën e babait në Llabjan dhe përplas motrën që tentoi ta ndalonte

Një fëmijë 12-vjeçar nga fshati Llabjan i Novobërdës raportohet se ka marrë veturën e babait dhe ka filluar ta ngasë atë në oborrin e shtëpisë. Policia njofton se motra e tij kishte tentuar ta ndalojë, por ajo është goditur me veturë dhe ka pësuar lëndime trupore. E njëjta është dërguar në QKUK për tretman mjekësor.

Lajme

19/08/2025 09:16

Një fëmijë 12-vjeçar nga fshati Llabjan i Novobërdës raportohet se ka marrë veturën e babait dhe ka filluar ta ngasë atë në oborrin e shtëpisë.

Policia njofton se motra e tij kishte tentuar ta ndalojë, por ajo është goditur me veturë dhe ka pësuar lëndime trupore.

E njëjta është dërguar në QKUK për tretman mjekësor.

Artikuj të ngjashëm

August 19, 2025

Krasniqi: Albulena Haxhiu ka dështuar pesë herë, VV-ja tash duhet ta...

Lajme të fundit

Krasniqi: Albulena Haxhiu ka dështuar pesë herë, VV-ja...

23-vjeçari ra në kontakt me rrymën, policia arreston pronarin e kompanisë

Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për...

I mori dy vetura me qira e s’i...