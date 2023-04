12 raunde nuk mjaftuan, momenti kur Joshua dhe Franklin përplasen pas përfundimit të meçit

Anthony Joshua triumfoi ndaj Jermaine Franklin, në meçin e mbrëmshëm, ku u kthye të fitorja pas dy humbjeve të njëpasnjëshme.

Britaniku fitoi me vendim unanim të gjyqtarit, ku hapi rrugë për titullin e botës, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, si duket nuk mjaftuan 12 raunde për dyshen, pasi u përplasen me njëri-tjetrin pas përfundimit të luftës.

U desh që të intervenonte sigurimi, duke evituar kështu një përplasje të madhe mes tyre.

Për AJ ishte fitorja e parë, pas dy humbjeve të njëpasnjëshme nga boksieri ukrainas Olekander Usyk./Lajmi.net/

STILL GOING AT IT AFTER THE BELL 🤯#JoshuaFranklin LIVE on DAZN now pic.twitter.com/9XZhGx6r2c

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023