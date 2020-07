12 gabime që i kthejnë ditët e pushimeve në ditë zhgënjimi

Të gjithë e dinë: për të kursyer para, duhet të blini bileta avioni disa muaj para udhëtimit ose të udhëtoni për diku pas mbarimit të sezonit.

Por përfitimet nga metoda të tilla zvogëlohen nëse nuk dini për situatat që zbrazin portofolin e një turisti.

Ne mësuam për gabimet më shkatërruese të udhëtarëve dhe gjetëm menyra që do ta bëjnë më të lehtë shmangien e këtyre shpenzimeve të kota.

Gabimi numër 1: Mos informimi i bankës për largimin

Shumica e turistëve as nuk mendojnë të njoftojnë bankën e tyre për udhëtimin e ardhshëm. Por mund të ndodhë. Punonjësit mund të bllokojnë kartën, duke konsideruar se pagesa e papritur jashtë shtetit është një problem me sigurinë.

Për të mos prishur pushimet tuaja, ju lutemi informoni paraprakisht për largimin tuaj. Kjo mund të bëhet në bisedën bankare në internet ose duke telefonuar qendrën e suportit.

I dyti: Mos specifikimi i detajeve të prenotimit

Nëse dhoma është e lirë, kontrolloni nëse është çmimi përfundimtar. Ndonjëherë çmimi nuk përfshin taksat, internetin, tarifën e shërbimit. Në disa apartamente ose vila në Finlandë, turistët ose duhet të sjellin peshqirët e tyre dhe çarçafë, ose t’i marrin me qira nga pronarët.

Mund të ekzistojë gjithashtu një klauzolë që thotë se para se të largohet, i ftuari duhet të pastrojë dhomën vete ose të paguajë për këtë shërbim.

Kështu që për të shmangur këto pagesa, sigurohuni që të pyesni administratorin nëse do t’ju duhen shpenzime shtesë gjatë qëndrimit.

Nuk mësoni mbi ndalesat ekzistuese

Shumica e problemeve financiare jashtë vendit vijnë për faktin se turisti nuk i lexoi ligjet dhe nuk mësoi për kufizimet që zbatohen në një vend të caktuar. Kështu që, në Venecia është e ndaluar të shtriheni në stola dhe të ndaloni të pini apo hani.

Kjo mund të bëhet vetëm në zona të përcaktuara. Dhe në Sri Lanka, do të gjobiteni në aeroport nëse doni të merrni mango ose ananas në bagazhet tuaja.

Në mënyrë që të mos futeni në telashe, shikoni përpara nisjes për informacione të azhurnuara në forume tematike për udhëtarët e rregullt ose në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Pagimi i ujit në një restorant francez

Në Francë, e drejta për ujë të pijshëm falas është e parashikuar në ligj, transmeton shkollaesuksesit. Nëse vendosni të keni një meze të lehtë, por nuk doni të shpenzoni para për pije, tregojini kamerierit frazën magjike: “Carafe d’eau s’il vous plaît” (Një broke me ujë ju lutem).

E rëndësishme: duhet të pyesni në frëngjisht. Nëse e bëni këtë kërkesë në anglisht, ata do t’ju sjellin një shishe me ujë mineral me para.

Pagesa e tepërt për ujë në një restorant në Dubai

Jo vetëm në Francë ka truke me ujin. Kur porosisni ujë në një restorant, sigurohuni t’i tregoni kamerierit se cilin dëshironi: të lokalit ose të importuar.

Nëse nuk e thoni këtë, atëherë në vend të një çmimi të lirë, ata do t’ju sjellin një shishe qelqi me ujë të shtrenjtë si Evian.

Dhe nëse nuk doni të blini fare, ligji i ri kërkon që hotelet dhe restorantet t’u ofrojnë vizitorëve ujë falas nga çezma.

Harrimi i taksës turistike në Mal të Zi

Brenda 24 orësh pas hyrjes në vend, pushuesi duhet të regjistroheni në organizatën turistike ose në stacionin policor në vendin e qëndrimit.

Dokumentacioni është përgjegjësi e agjencisë së udhëtimit. Nëse po udhëtoni vetëm, pronarët e apartamenteve mund të harrojnë t’ju regjistrojnë. Në këtë rast, do të gjobiteni në aeroport.

Për tu regjistruar, pyetni pronarin e banesës që të shkruajë emrin dhe adresën e tij në një copë letër. Me këto të dhëna dhe pasaportën tuaj, shkoni në agjencinë më të afërt të udhëtimit.

Pagesa e tepërt për shëtitje në Danub

Një shëtitje përgjatë lumit Danubit është një mundësi e shkëlqyeshme për të parë pamjet e bukura të Budapestit. Por për këtë nuk është aspak e nevojshme të paguani ekskursionin 4500 forints (rreth 12 Euro), sepse ka tragete në kryeqytetin e Hungarisë.

Trageti është një transport lumor publik i qytetit, kështu që ju mund ta merrni me një kartë udhëtimi të rregullt. Një biletë për të rritur do t’ju kushtojë vetëm 750 forints. Dhe nëse keni një kartë udhëtimi të ripërdorshme në dorë, udhëtimi do të jetë falas.

Mos marrja me qira e një makine në Ishujt Kanarie

Ishujt Kanarie janë një parajsë për entuziastët e makinave me qira. Përkundër faktit se transporti publik është i zhvilluar mirë, turistët me përvojë preferojnë të udhëtojnë rreth ishullit vete.

Për shembull, ju mund të merrni me qira makinën më të lirë për një javë nga distributori Auto Reisen dhe të paguani pak më shumë se 72 Euro.

Është veçanërisht e dobishme nëse udhëtoni me një kompani të madhe. Është më mirë të rezervoni një makinë paraprakisht në internet, sepse është më fitimprurëse.

Mos vizitimi i muzeve gjatë orëve me zbritje

Shumica e muzeve mund të arrijnë një zbritje ose edhe falas nëse kërkoni në faqet e internetit zyrtare për informacione mbi “orët e lumtura”. Për shembull, pranimi në Louvre është falas të Premten për njerëzit nën 26 vjeç dhe për të gjithë, pa përjashtim, të Shtunën e parë të çdo muaji dhe 14 korrik.

Nuk hani drekë në bufe

Bufetë janë kafene që ofrojnë shërbime të tilla si: vizitori paguan një shumë fikse dhe ha aq sa dëshiron. Për shembull, në njërën nga bufetë në Barcelonë, diçka e tillë do të kushtojë vetëm 11.5 € për të rriturit. Menuja përfshin ëmbëlsira, makarona, pica, mish dhe supa të bëra shtëpi.

Për ata që kërkojnë të provojnë gjithçka menjëherë, dreka në bufe është opsioni i përsosur i buxhetit. Mos e lini pas dore.

Ecja drejt llixhave të njohura në Budapest

Shumë turistë udhëtojnë për në Budapest për të shijuar burimet e ngrohta termike. Por çmimi i biletës për llixhat e njohura është tepër i lartë. Në Szechenyi, një biletë kushton nga 5.600 HUF (afërsisht 17 Euro), dhe në Gellert – nga 6.300 HUF (rreth 18 Euro).

Për t’u çlodhur me një buxhet dhe pa turma turistësh, zgjidhni ato banja ku shkojnë vendasit. Përbërja e ujit nuk është ndryshe atje. Për shembull, një biletë për banjot Dandar fillon në 1800 HUF (afërsisht 5 Euro).

Blerja e ujit në një dyqan në Tajlandë

Të gjithë e dinë që uji i çezmës në Tajlandë nuk është i pijshëm. Turistë të mahnitur që nuk duan të paguajnë më shumë ujë marrin një shembull nga vendasit dhe blejnë ujë nga makina speciale. Në supermarkete, për shembull, 6 shishe 1.5 litra do t’ju kushtojnë 55 baht (rreth 124 dollarë).