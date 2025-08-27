Zyrtare: Arbnor Muja rikthehet në Belgjikë

Sint-Truidense (STVV) ka njoftuar se e ka huazuar Arbnor Mujqn, nga klubi turk Samsunspor. Shqiptari 26-vjeçar do të qëndrojë për një sezon, me mundësi blerjeje. Arbnor Muja filloi karrierën e tij në Kosovë. Pas huazimeve te klubi gjerman Braunschëeig dhe ai shqiptar KF Skënderbeu, ai u shfaq fuqishëm te KF Trepça 89, duke siguruar një…

Sport

27/08/2025 22:07

Sint-Truidense (STVV) ka njoftuar se e ka huazuar Arbnor Mujqn, nga klubi turk Samsunspor. Shqiptari 26-vjeçar do të qëndrojë për një sezon, me mundësi blerjeje.

Arbnor Muja filloi karrierën e tij në Kosovë. Pas huazimeve te klubi gjerman Braunschëeig dhe ai shqiptar KF Skënderbeu, ai u shfaq fuqishëm te KF Trepça 89, duke siguruar një transferim te klubi kryesor kosovar, FC Drita.

Në verën e vitit 2022, Antëerp e mori në skuadër, pjesërisht falë paraqitjeve të tij të forta me FC Drita kundër The Great Old në UEFA Conference League. Tek Stamnummer 1, shqiptari u shpall kampion në Jupiler Pro League dhe fitoi Croky Cup. Në shkurt 2024 pasoi një transferim te Samsunspor në Turqi.

Derisa tani, sulmuesi i krahut ka luajtur 226 ndeshje zyrtare, duke shënuar 40 gola dhe dhënë 24 asistime. Për më tepër, 26-vjeçari ka luajtur 5 herë për kombëtaren e Shqipërisë.

Sipas CEO-së së STVV, Takayuki Tateishi, Arbnor Muja sjell shumë energji, mentalitet fituesi dhe vendosmëri në Sint-Truiden:

“Jemi të bindur që Arbnor do të kontribuojë si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje. Ai mund të luajë si në krahun e majtë, ashtu edhe në të djathtë, dhe është jashtëzakonisht i motivuar për të treguar përsëri mentalitetin fitues që ka treguar më parë te Antëerp. Me shpejtësinë dhe gamën e veprimit, ai është në gjendje të krijojë rrezik për gol. Në përmbledhje, Arbnor ka DNA-në tipike të STVV-së.”

Arbnor Muja njeh tashmë tifozët e Truienit:

“Mbaj mend shumë mirë ndeshjet kundër STVV-së. Dy herët që luajta në Stayen ndjeva menjëherë sa besnikë janë tifozët e tyre ndaj skuadrës. Ajo pasion të prek si lojtar. Prandaj, do të jap gjithçka në çdo ndeshje për t’ju shpërblyer me gola dhe asistime.”

Artikuj të ngjashëm

August 27, 2025

“Kosova është në rritje”, trajneri i Sllovenisë flet për gjasat e...

August 27, 2025

Arbnor Muja drejt largimit nga Turqia – Anderlecht favorit për transferimin...

August 26, 2025

Chelsea në bisedime me Barcelonën – ofron 50 milionë euro për...

August 26, 2025

Edon Zhegrova me veprimin e fundit i bën të ëndërrojnë tifozët...

August 26, 2025

Lucas Vazquez i befason të gjithë, nënshkruan me skuadrën e madhe gjermane

August 25, 2025

“Pritjes i erdhi fundi”- Ademi njofton se Leon Avdullahu i është...

Lajme të fundit

Të shtënat në shkollën katolike, Papa Leo: Tragjedi e tmerrshme

Artikulli i Bashës kundër UÇK-së, Quni: Njerëz që...

Ramadani: Pse Basha e njeh Jana Arsovsken? Ka...

Kurti shkruan për krimet e Serbisë në Kosovë,...