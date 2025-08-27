Zyrtare: Arbnor Muja rikthehet në Belgjikë
Sint-Truidense (STVV) ka njoftuar se e ka huazuar Arbnor Mujqn, nga klubi turk Samsunspor. Shqiptari 26-vjeçar do të qëndrojë për një sezon, me mundësi blerjeje.
Arbnor Muja filloi karrierën e tij në Kosovë. Pas huazimeve te klubi gjerman Braunschëeig dhe ai shqiptar KF Skënderbeu, ai u shfaq fuqishëm te KF Trepça 89, duke siguruar një transferim te klubi kryesor kosovar, FC Drita.
Në verën e vitit 2022, Antëerp e mori në skuadër, pjesërisht falë paraqitjeve të tij të forta me FC Drita kundër The Great Old në UEFA Conference League. Tek Stamnummer 1, shqiptari u shpall kampion në Jupiler Pro League dhe fitoi Croky Cup. Në shkurt 2024 pasoi një transferim te Samsunspor në Turqi.
Derisa tani, sulmuesi i krahut ka luajtur 226 ndeshje zyrtare, duke shënuar 40 gola dhe dhënë 24 asistime. Për më tepër, 26-vjeçari ka luajtur 5 herë për kombëtaren e Shqipërisë.
Sipas CEO-së së STVV, Takayuki Tateishi, Arbnor Muja sjell shumë energji, mentalitet fituesi dhe vendosmëri në Sint-Truiden:
“Jemi të bindur që Arbnor do të kontribuojë si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje. Ai mund të luajë si në krahun e majtë, ashtu edhe në të djathtë, dhe është jashtëzakonisht i motivuar për të treguar përsëri mentalitetin fitues që ka treguar më parë te Antëerp. Me shpejtësinë dhe gamën e veprimit, ai është në gjendje të krijojë rrezik për gol. Në përmbledhje, Arbnor ka DNA-në tipike të STVV-së.”
Arbnor Muja njeh tashmë tifozët e Truienit:
“Mbaj mend shumë mirë ndeshjet kundër STVV-së. Dy herët që luajta në Stayen ndjeva menjëherë sa besnikë janë tifozët e tyre ndaj skuadrës. Ajo pasion të prek si lojtar. Prandaj, do të jap gjithçka në çdo ndeshje për t’ju shpërblyer me gola dhe asistime.”