Presidenca Turke tha se Zelensky pritet të vizitojë sot Turqinë Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy do të vizitojë Turqinë të premten dhe do të takohet me presidentin turk Tajip Erdogan, tha Presidenca turke. Në një postim në platformën e mediave sociale X, Presidenca turke tha se udhëheqësit do të diskutojnë rrjedhën e luftës Ukrainë-Rusi, marrëveshjen e grurit të Detit të Zi dhe marrëdhëniet dypalëshe. Rusia u…