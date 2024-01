Viti 2023 me fat për Kiarën, tregon se është dashuruar dhe martuar

Moderatorja shqiptare, Kiara Tito dhe këngëtari Luiz Ejlli kanë qenë kryefjalë e mediave rozë gjatë vitit 2023.

Ata kanë qenë banorët e Big Brother VIP Albania 2 ku edhe janë dashurar dhe martuar me njëri tjetrin.

Gjithë këto ngjarje kanë ndodhur brenda vitit 2023 prandaj ajo edhe e konsideron vit me fat.

Këtë e ka treguar përmes rrjetit social instagram me një postim të saj.

Postimi i plotë:

Viti qe po leme pas, ka qene per mua viti me sfidues por qe me solli ndryshimet me te medha ne jete, ka qene nje lum emocionesh.

Nuk e kisha menduar kurr qe brenda nje viti te dashurohesha, te martohesha, te njihja njeriun e jetes dhe babain dhe te ndihesha vajza me e plotesuar ne bote, njesoj sic e kisha imagjinuar neper endrra.

Ja qe endrrat behen realitet dhe ka nje drit atje lart per kedo qe fantazon dhe beson. Ky mund te jet viti jot, keshtu qe kurr mos i humb shpresat.

Sot ishte gjithashtu, fundi i nje sezoni te suksesshem ne Top Channel me Dancing Ëith The stars Fan Club, nje eksperienc UNIKE qe do ta mbaj mend gjate.

Shihemi shume shpejt ne projekte te reja. Ju Dua!

Gezuar 2024. /Lajmi.net/