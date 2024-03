Vazhdon përplasja Spahiu-Mehmetaj për doktoratën e Nexhit

Përballja mes profesorit, Nexhmedin Spahiu dhe gazetarit, Lirim Mehmetaj duket se nuk po përfundon me atë çfarë kemi parë në një mbrëmje televizive.

Faktet që solli gazetari Mehmetaj në emisionin “Debat Plus”, për “doktoratën” në Shkenca Politike të Nexhmedin Spahiut, dukshëm e kanë lënduar profesorin, i cili sot gjatë mesnatës e ka quajtur “të pafytyrë” gazetarin Mehmetaj përmes një komenti që la në postimin e këtij të fundit.

Përballja e dytë mes Nexhit dhe Mehmetajt

Pas gjithë debatit të bërë rreth profesorit Nexhmedin Spahiu, ky i fundit publikoi dje në profilin e tij në Facebook, një disertacion të doktoraturës në matematikë, pavarësisht se debati deri më sot zhvillohej “nëse Spahiu ka doktoraturë në Shkenca Politike, siç kishte theksuar vetë ai, apo jo…”

Pas këtij veprimi të Spahiut, reagoi gazetari Mehmetaj, i cili pyet Spahiun “Ku është diploma?”

Mehmetaj thotë se publikimi i një disertacioni nga Spahiu, u bë vetëm me faktin se i njëjti po provon të nxirret nën arsyetimin se ka doktoraturë në Matematikë.

“Nese kisha donje dyshim se a mund te jete i doktoruar per matematike ma hoqi sonte meqe paska publikuar nje kinse disertacion. Si nje mashtrues me pedigre, duke dashur te luaje me mendjen e njerezve qe s’jane te thelluar ne keto ceshtje, ai ka publikuar disa kopertina te trasha, te cilat i ben ne secilen fotokopje ne Prishtine. Sic mund ta vereni, ajo qe ka publikuar nuk ka date, nuk ka emer te qarte universiteti dhe nuk e ka faqen e pare qe do te tregonte se kush ishin personat e komisionit para te cileve supozohet se eshte mbrojtur doktoratura. Nese dikush do sfidohej se a e ka nje arritje te caktuar, gjeja e pare qe do te bente do ishte publikimi i diplomes, apo jo? Pse s’e publikon kur premtoi publikisht ne Debat Plus se do ta bente?

Fakti qe s’e publikon diplomen, daten e diplomimit, emrat e mentoreve dhe emrat e anetareve te komisionit para te cileve ka diplomuar, ta ben fare te qarte se ky me shume mundesi s’ka doktorature as ne matematike”, shkruan ndër të tjera gazetari Mehmetaj, ka transmetuar Periskopi.

Pas gjithë kësaj, profesori, Nexhmedin Spahiu, fillon të komentoj në profilin e gazetarit Mehmetaj, ku e quan “të pafytyrë” këtë të fundit.