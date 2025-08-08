Trumpi: Ndalëm diçka që ishte gati të niste mes Serbisë e Kosovës – shpëtuam shumë jetë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se kanë shpëtuar shumë jetë pasi ndalën diçka që ishte gati të niste mes Serbisë dhe Kosovës. Trumpi tha se së fundi ndalën një konflikt mes Serbisë e Kosovës, teksa përmendi edhe konflikte të tjera që ishin gati të shpërthenin si ato midis Indisë…

Bota

08/08/2025 23:07

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se kanë shpëtuar shumë jetë pasi ndalën diçka që ishte gati të niste mes Serbisë dhe Kosovës.

Trumpi tha se së fundi ndalën një konflikt mes Serbisë e Kosovës, teksa përmendi edhe konflikte të tjera që ishin gati të shpërthenin si ato midis Indisë e Paktistanit, Kongos e Ruandës si dhe Tajlandës e Kamboxhas.

“Serbia dhe Kosova, ne ndalëm diçka që ishte gati të niste. Nuk na pëlqente aspak dhe shpëtuam shumë jetë”, tha Trumpi.

Kjo nuk është hera e parë që Trumpi e përmend nëpër ngjarje madhore se e ndali një konflikt midis Serbisë dhe Kosovës.

Se Trumpi e ka ndalur një konflikt mes Serbisë e Kosovës ditë më parë e pati konfirmuar edhe presidentja e vendit, Vjosa Osmani.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

August 8, 2025

Vdes astronauti James Lovell, udhëhoqi misionin në Hënë të “Apollo 13”

Lajme të fundit

Vdes astronauti James Lovell, udhëhoqi misionin në Hënë të “Apollo 13”

“Super kriminela”, “Sekt, jo parti” – qytetarët shpërthejnë...

Hargreaves: Shpresoj që zgjedhjet lokale të kenë pjesëmarrje...

Gruda: Dehari ia ka borxh popullit një kërkim-falje