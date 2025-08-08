Trumpi: Ndalëm diçka që ishte gati të niste mes Serbisë e Kosovës – shpëtuam shumë jetë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se kanë shpëtuar shumë jetë pasi ndalën diçka që ishte gati të niste mes Serbisë dhe Kosovës. Trumpi tha se së fundi ndalën një konflikt mes Serbisë e Kosovës, teksa përmendi edhe konflikte të tjera që ishin gati të shpërthenin si ato midis Indisë…
Bota
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se kanë shpëtuar shumë jetë pasi ndalën diçka që ishte gati të niste mes Serbisë dhe Kosovës.
Trumpi tha se së fundi ndalën një konflikt mes Serbisë e Kosovës, teksa përmendi edhe konflikte të tjera që ishin gati të shpërthenin si ato midis Indisë e Paktistanit, Kongos e Ruandës si dhe Tajlandës e Kamboxhas.
“Serbia dhe Kosova, ne ndalëm diçka që ishte gati të niste. Nuk na pëlqente aspak dhe shpëtuam shumë jetë”, tha Trumpi.
Kjo nuk është hera e parë që Trumpi e përmend nëpër ngjarje madhore se e ndali një konflikt midis Serbisë dhe Kosovës.
Se Trumpi e ka ndalur një konflikt mes Serbisë e Kosovës ditë më parë e pati konfirmuar edhe presidentja e vendit, Vjosa Osmani.