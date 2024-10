Vëllai ther vëllain në Prishtinë, raportohet se viktima ka ndërruar jetë Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sonte në kryeqytet. Një person raportohet se ka humbur jetën pasi është therur me thikë. Siç raporton Sinjali, vëllai ka therur me thikë vëllain me ç’rast edhe viktima ka humbur jetën. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por nuk ka marrë ende përgjigje. /Lajmi.net/