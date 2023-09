Tetë të arrestuar për vrasjen në Malishevë, policia del me detaje të reja Policia e Kosovës ka dhënë detaje shtesë në lidhje me vrasjen e djeshme në Malishevë. Policia bën me dije në raport se deri te vrasja ka ardhur pas një zënke mes dy grupeve, shkruan lajmi.net. Në vendin e ngjarjes është konfiskuar një pistoletë si dhe janë arrestuar tetë të dyshuar. “Malishevë 31.08.2023-13:26. Pas një mosmarrëveshje…