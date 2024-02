Të moshuarit e shtëpisë që u kaplua nga zjarri do të zhvendosen në hotel derisa të pastrohet objekti

Një zjarr përfshiu shtëpinë e pleqve në Prishtinë, rruga ‘Afrim Loxha”, të hënën. Por, zjarri është lokalizuar nga zjarrfikësit duke bërë që mos të ketë të lënduar.

Pas këtij incidenti zjarri në vendin ngjarjes ka dalë Përparim Rama, kryetari i Prishtinës, bashkë me ekipin e tij.

Në njoftimin e Komunës së Prishtinës thuhet që pas konsultimeve me ekipin e emergjencës është marrë vendimi që të moshuarit të zhvendosen në hotel derisa të bëhet pastrimi i objektit.

“Pas incidentit të zjarrit i cili ndodhi në Shtëpinë e të Moshuarve, ku nuk pati të lënduar, Kryetari i Kryeqytetit, Përparim Rama bashkë me nënkryetaren Jehona Lushaku dhe ekipën përkatëse të drejtorëve vizituan vendin e ngjarjes dhe pas konsultimeve me ekipën e urgjencës mjekësore, zjarrfikësve dhe ekipës për siguri dhe emergjenca u mor vendim që të moshuarit për çështje sigurie, derisa të bëhet pastrimi i objektit, të zhvendosen në hotel. Sa i përket shkaqeve të incidentit të zjarrit, njësitë relevante policore janë duke u marr me rastin”, thuhet në njoftim.