Szunyog viziton Kurtin, jep mesazhin e fundit: Kosova t’i përshpejtojë reformat për rrugën drejt BE-së

Ai sot është takuar me Kryeministrin Kurti, të cilit i tha se Kosova duhet që t’i përshpejtojë reformat e nevojshme për rrugën e Kosovës drejt BE-së, shkruan lajmi.net.

“Rikonfirmova rolin e BE-së si një partnere stabile dhe e pazëvendësueshme për Kosovën dhe e inkurajova atë që t’i përshpejtojë reformat e nevojshme për rrugën e Kosovës drejt BE-së”, shkroi Szunyog. /Lajmi.net/

Today, I had a farewell meeting with Kosovo’s Prime Minister @albinkurti, whom I thanked for the cooperation. Reaffirmed the EU’s role as a stable & irreplaceable partner for Kosovo & encouraged him to accelerate the necessary reforms for Kosovo’s EU path. pic.twitter.com/RleBSr0Bg1

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) July 22, 2024