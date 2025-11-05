Syla: VV po i shtyn zgjedhjet se po tutet me hy, Osmani është bërë “sekretareshë” e Kurtit

Lajme

05/11/2025 22:50

Analisti Valon Syla duke komentuar situatën politike në vend, vlerësoi se “VV po i shtyn zgjedhjet se po tutet me hy në zgjedhje”.

Ai e quajti presidenten Osmani “sekretareshë” të Kurtit, kur komentoi qëndrimin e saj për mandatarin e ri.

“Kjo e ka tradhtu partinë e vet për interes të vetë, qashtu e tradhton edhe Republikën. Vjosa Osmani që u folke notere e Kurtit, kjo doli sekretareshë”, tha Syla në Pressing.

Ai tha se VV po mundohet me shty afatin kushtetues, duke shtuar se “njeriun që s’e ka lanë kerkund me dalë, e qiti Glaukun…”.

