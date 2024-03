Sulmi i 24 shtatorit në Banjskë, Selimi: Përse amerikanët nuk po e tregojnë historinë e plotë

Ndërsa shteti reagoi shpejtë dhe i zmbrapsi paramilitarët serbë që hynë ilegalisht në Kosovë, për të inskenuar një ngjarje si ajo e Donbasit në Ukrainë, shkruan lajmi.net.

Para disa ditëve gazeta Time, shkroi për bashkëpunimin e CIA-s me Shtëpinë e Bardhë, pasi që kjo agjenci e inteligjencës vërejti lëvizje të shtuar të tankeve dhe mjeteve të mekanizuara të ushtrisë serbe.

Në shkrimin e kësaj gazete është bërë e ditur se përse CIA kohët e fundit po tregon sekretet e lëvizje të trupave ushtarake në botë, kjo pasi që t’a përgatisin popullatën civile për një agresion të mundshëm.

Ndërsa njohësi i çështjeve politike në Kosovë, Petrit Selimi, në platformën “X”, e ka quajtur shkrimin e the Times si histori të mirë, por ka thënë se duhet të deklasifikohet edhe pjesa tjetër e intelegjencës në dispozicion në Banjskë.

“Histori e mirë se si shërbimet e inteligjencës amerikane punuan me Shtëpinë e Bardhë për të parandaluar agresionin serb në Kosovë. Ne vetëm mund të dëshirojmë që ata të mund të deklasifikojnë edhe pjesën tjetër të inteligjencës në dispozicion në Banjskë. Por kam dëgjuar nga DC se ata mendojnë se kanë një levë më të madhe duke mos e bërë këtë.” /Lajmi.net/

Good story on how US intel services worked with White House to prevent Serbian aggression on Kosovo. We can only wish they could also declassify rest of available intel on Banjska. But I hear from DC they think they have a bigger leverage by not doing so. https://t.co/PMBkR5P1iC

— Petrit Selimi (@Petrit) March 1, 2024