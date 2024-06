Stresi ndihet i turpëruar ndaj kosovarëve: Flamujt serb valëviten në lokalet e Tiranës Arkimed Lushaj, reperi i njohur si Stresi ka publikuar një video nga Tirana. Reperi shqiptar ka thënë se ndihet i turpëruar që flamujt e Serbisë po valojnë në Tiranë. Për këtë, Stresi i ka kërkuar falje popullit të Kosovës. View this post on Instagram A post shared by STRESI (@stresi)