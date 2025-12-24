PrishtinaTicket nis fluturimet direkte drejt Vienës!
Qyteti i muzikës, artit dhe diplomacisë tani bëhet edhe më i afërt për udhëtarët nga Kosova, falë linjës së re direkte të PrishtinaTicket e cila do të nis nga muaji prill I vitit 2026. Nisjet do të realizohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, duke krijuar një balancë perfekte mes udhëtimeve të shpejta të fundjavës…
Lajme
Qyteti i muzikës, artit dhe diplomacisë tani bëhet edhe më i afërt për udhëtarët nga Kosova, falë linjës së re direkte të PrishtinaTicket e cila do të nis nga muaji prill I vitit 2026.
Nisjet do të realizohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, duke krijuar një balancë perfekte mes udhëtimeve të shpejta të fundjavës dhe atyre të biznesit.
Viena është një ndër destinacionet më të kërkuara në Evropë – një qendër kulturore e pasur, me muze të njohur botërorë, opera madhështore dhe arkitekturë perandorake. Me këtë linjë të re, udhëtarët fitojnë komoditet, kohë dhe çmime më të favorshme.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund t’i rezervoni në:
🌐 www.prishtinaticket.net
Në çmim përfshihen FALAS:
✔️ rezervimi i ulëses
✔️ check-in
✔️ bagazh dore
✔️ bagazh deri në 20 kg
Për asistencë të menjëhershme, kontakt qendra e shërbimit për klientë (08:00–23:00):
🇱🇺 +352 20 33 41 88
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Pagesat pranohen me: Mastercard, Visa, Klarna Sofort, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance, E-Finance.
Të gjitha destinacionet direkte të PrishtinaTicket:
- Basel – Prishtinë
• Zürich – Prishtinë
• Geneva – Prishtinë
• Stuttgart – Prishtinë
• München – Prishtinë
• Düsseldorf – Prishtinë
• Hannover – Prishtinë
• Münster Osnabrück – Prishtinë
• Nürnberg – Prishtinë
• Berlin Brandenburg – Prishtinë
• Memmingen – Prishtinë
• Hamburg – Prishtinë
• Dortmund – Prishtinë
• Köln – Prishtinë
• Ljubljana – Prishtinë
• Göteborg – Prishtinë
• Malmö – Prishtinë
• Luxemburg – Prishtinë
• Stockholm – Prishtinë
• Helsinki – Prishtinë
• Vienë – Prishtinë
• Salzburg – Prishtinë
• Milano Bergamo – Prishtinë
• Bruksel – Prishtinë
• Oslo – Prishtinë
Udhëtoni të sigurt me PrishtinaTicket!
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
PrishtinaTicket është anëtare e Swiss Travel Security, duke garantuar siguri të plotë për çdo rezervim dhe mbrojtje financiare për të gjithë pasagjerët.