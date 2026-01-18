Pos vërshimeve, edhe mungesa e ngrohjes dhe rrymës sfidoi nisjen e mësimit
Fillimi i gjysmë vjetorit të dytë shkollor u shoqërua me vështirësi në disa komuna të vendit, si pasojë e vërshimeve, mungesës së ngrohjes dhe problemeve me energjinë elektrike. Në Prishtinë, prindërit u ankuan për klasa të ftohta, ndërsa telashe u evidentuan edhe në Viti dhe Rahovec, ku në disa raste mësimi u pezullua. Njohësit e arsimit paralajmërojnë se këto probleme mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e mësimit dhe kërkojnë masa parandaluese për të ardhmen.
Derisa vërshimet e fundit bënë që fillimi i gjysmë-vjetorit të dytë shkollor të shtyhet në zonat e prekura rëndë, mësimi nuk nisi pa telashe as në zonat që i përballuan më lehtë ato.
Në kryeqytet, nxënësit e disa shkollave i gjetën klasat të ftohta dhe ankesat, sipas Këshillit të Prindërve, ishin për disa kryesisht në fshatra, pa përjashtuar edhe disa në kryeqytet.
“Ne si Këshill i Prindërve kemi pas ankesa dhe kemi nga drejtorë të shkollave sepse është dashtë më herët me lëshu nxemjen, ditën e shtunë e të dielën që me qenë ambienti i ngrohtë. Kanë fillu me i lëshu nxemjet të dielën në orët e vona disa shkolla dhe normalisht, kur kanë ardh fëmija në shkollë, meqenëse ka qenë pushim, objekti nuk ka arrit me u ngroh i tëri. Këtë shqetësim e kemi ngrit jo vetëm tash po disa vite e ngrisim që gjysmë vjetori i dytë të mos na zë në këto telashe”, ka theksuar Nexhmi Hoxha, kryetar i Këshillit të Prindërve në Prishtinë.
Bazuar në ankesat e pranuara, sipas Hoxhës, problemet dallonin nga shkolla në shkollë.
“Problemi di të jetë edhe nga TERMOKOS, për shkak të rrymës por ka pas edhe si shkak i mungesës së druve, nënshkrimit të kontratave që po bëhen me vonesë. Si Këshill i Prindërve jemi shumë të zhgënjyer. Si prind po japim edhe kontributin vullnetar, po mundohemi me iu ndihmu, por kur e shohim që pjesa komunale dhe qeveritare shumë pak, komuna mundohet në aspektin e vet dhe thotë që nuk i kemi mundësitë më shumë, nuk na e kanë lëshu buxhetin”, ka theksuar Nexhmi Hoxha – kryetar i Këshillit të Prindërve në Prishtinë, shkruan RTV-Dukagjini.
Probleme u raportuan edhe në Komunën e Vitisë me ç’rast, u publikuan edhe foto të stufave elektrike brenda klasave, në shkollën “Mirali Sejdiu” në fshatin Gërmovë dhe në shkollën “Dëshmorët e Vitisë”.
Por sipas DKA-së, situata është stabilizuar, e problemi ishte tek energjia elektrike.
“Gjendja është mirë. E ka pas një telash brenda një dite por që është rregullu brenda ditës. E ka qit një “fazë” diçka por është rregullu shumë shpejtë. Gjendja është në rregull në gjithë Vitinë”, ka deklaruar Arta Ajeti, drejtoreshë e Arsimit në Viti.
Telashe pati edhe në Rahovec me ç’rast, mësimi u pezullua në shkollën “Gëzim Hamza – Piktori” si shkak i furnizimit të pamjaftueshëm me energjinë elektrike.
Për njohës të arsimit, fakti që gjysmë vjetori i dytë nisi kësisoj, do të ketë edhe pasoja.
“Do kenë pasoja dhe do ndikojnë në cilësinë e përgjegjësisë të organizimit të mësimit. Është e rëndësishme që Drejtoritë e Arsimit duhet të marrin masat e nevojshme që probleme të tilla të mos përsëriten më. Është e qartë që ka vështirësi dhe ka sfida në sigurimin e ngrohjes por humbja e orëve të mësimit do ketë ndikim negativ, në të ardhmen sugjeroj që vonesat të evitohen”, ka theksuar Argjend Osmani – njohës i arsimit.
Probleme të natyrës së njëjtë pati edhe në Ferizaj, Prizren, Mamushë e Vushtrri për çka Ministrja në detyrë e Arsimit kritikoi komunat për keq organizim, gjersa theksoi se orët e humbura do të zëvendësohen.