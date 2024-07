Nitaj ironizon me çmimet në Shqipëri: E veçanta e bregdetit shqiptar…çmimet nuk lëvizin, s’ka rëndësi nëse ndodh që plazhi të jetë bosh Ish-deputeti i AAK-së, Muharrem Nitaj, ka ironizuar me çmimet e luhatshme që po hasin pushuesit në bregdetin shqiptar. “E veçanta e bregdetit shqiptar…çmimet nuk lëvizin, s’ka rëndësi nëse ndodh që plazhi të jetë bosh. Një herë kanë folur këta burra”- tha Nitaj. Këtë vit, pushuesit në bregdetin shqiptar janë ankuar me çmimet e larta që…