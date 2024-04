MPJD: Ndërhyrja e NATO-s mbahet mend për ndalimin e gjenocidit në Kosovë

Në një postim në rrjetin social X, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës tha se 75-vjetori i Aleancës Veri-Atlantike qëndron si testament i solidaritetit dhe forcës së vlerave të përbashkëta.

“Në Kosovë, ndërhyrja e NATO-s mbahet mend për ndalimin e gjenocidit. Teksa festojmë këtë përvjetor, ne ripërtërijmë angazhimin tonë për të thelluar bashkëpunimin dhe për t’iu bashkuar aleancës”, thuhet në postim.

E themeluar 75 vjet më parë në Uashington, me fillimin e Luftës së Ftohtë, Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior (NATO) u bë organizata kryesore udhëheqëse e mbrojtjes së përbashkët me 32 vende anëtare në Evropë dhe Amerikën e Veriut.

NATO fillimisht kishte 12 shtete themeluese: 10 evropiane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadanë. Ajo synonte të luftonte kundër kërcënimit sovjetik dhe bazohej në parimin e solidaritetit të ndërsjellë midis të gjithë anëtarëve të tij, siç përcaktohet në nenin 5: “Palët bien dakord që një sulm i armatosur kundër një ose më shumë prej tyre, në Evropë ose në Amerikën e Veriut, do të konsiderohet si një sulm i drejtuar kundër të gjitha palëve”.

Gjatë viteve u bënë pjesë edhe Greqia, Turqia (1952), Gjermania (1955) dhe Spanja (1982). Kur BRSS-ja u shpërbë, në vitin 1991, një fazë e re po krijohej për Aleancën dhe në maj 1997, NATO-ja dhe Rusia do të nënshkruanin “Aktin Themelues”.

Në mars 2004, shtatë vende të Evropës Lindore i bashkohen NATO-s: Sllovakia, Sllovenia, Bullgaria, Rumania dhe tre ish-republikat sovjetike (Lituania, Estonia, Letonia), anëtarësimi e të cilave veçanërisht irritoi Moskën.

Këtyre vendeve u janë bashkuar në 2009 Shqipëria dhe Kroacia. Suedia në vitin 2024 është bërë vendi i fundit, i 32-ti anëtar i NATO-s.

