LDK dhe AAK ia refuzuan ftesën: Reagon Kurti Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se është i interesuar që të takohet me të gjithë liderët e partive opozitare në Kosovë. I hapur ai ka thënë se ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdojë të jetë njësoj edhe në vitin e fundit të qeverisjes. “Jam i interesuar që të takohem me të gjithë dhe…