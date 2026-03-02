Kurti pas takimit me Abdixhikun: Prioritet është të mos shkohet në zgjedhje, kandidat konsensual nuk ekziston
Kryeministri Albin Kurti, pas takimit me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku, tha se deri tani nuk ka pasur figurë konsensuale ose marrëveshje politike për president të Kosovës, ndërsa komunikimi me partitë do të vazhdojë për të arritur një rezultat.
Ai ndër tjerash tha për mediave se LVV-ja ka mundësi të propozojë kandidatë për kryeministër, duke pasur 30 nënshkrime, përfshirë edhe ato të pakicave.
Ai shtoi se edhe opozita mund të propozojë kandidatë, dhe se Kushtetuta kërkon shmangien e zgjedhjeve të reja.
“Ju e keni parasysh herën e kaluar me 65 deputetë u përpoqa të zgjedhem kryeministër, nuk u bë e mundur, e tash nuk jemi vetëm 5 deputet larg, jemi 14 që e bën situatën më të vështirë. Si LVV kemi mundësi ta nxjerrim një kandidat sepse i kemi 30 nënshkrime, bashkë edhe me pakicat, mund t’i nxjerrim edhe dy kanidadatë. Pra edhe opozita mund të nxjerr kandidat. Kushtetua na obligon që t’i evitojmë zgjedhjet, që të mos shkojmë në zgjedhje. Kushtet janë ideale që t’i kemi tre kandidatë, ndërkohë që nuk janë asnjë.
“Unë do të vazhdoj të komunikojë, që edhe nesër edhe pasnesër që të arrijmë tek rezultati. Deri më tani nuk ka diçka të re, figurë konsensuale as marrëveshje politike nuk kemi. Sidomos prej se nga PDK u tha se propozimi duhet të jetë partiak. Ngelet edhe nesër edhe pasnesër të shohim se çfarë mund të bëj”, tha Kurti.