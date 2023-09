Kurti: 22 vetura të reja do t’u shpërndahen komunave për t’i realizuar e shpeshtuar vizitat mjekësore në shtëpi Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë të ditur se Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë ka marrë një vendim të rëndësishëm për komunat dhe qytetarët. Ai ka thënë se 22 vetura të reja do t’u shpërndahen komunave për t’i realizuar e shpeshtuar vizitat mjekësore në shtëpi. ‘’22 vetura të reja do t’u shpërndahen…