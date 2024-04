Krasniqi uron besimtarët mysliman për festën e Fitër Bajramit Kryetari i Partisë Demokratike të Kososvës, Memli Krasniqi, ka uruar besimtarët myslimanë me rastin e Fitër Bajramit. Krasniqi ka thënë se kjo ditë feste rikujton rëndësinë e bujarisë, dhembshurisë dhe përkujdesjes ndaj atyre me më pak fat. “Të gjithë bashkëqytetarëve të besimit islam, me fat Bajrami i Fitrit – kjo festë e forcës së besimit,…