KQZ-ja pritet të bëhet me “himnin” e vet Informacionet në materialet audio-vizuale në sfond nuk do t’i përcjellë më me çfarëdo tingulli. Në videot e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve së shpejti do të jehojë melodia identifikuese. Për kompozimin e saj, KQZ-ja ka shpallur konkurs, ku ka publikuar edhe tekstin që do të interpretohet me instrumentet muzikore. Nga ky institucion nuk i kthyen përgjigje…