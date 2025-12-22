IHMK: Kosova ka mesatarisht 26 ditë me mjegull në vit
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) ka bërë të ditur se Kosova ka mesatarisht 26 ditë me mjegull.
Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook të faqes së IHMK-së bëhet e ditur se kushtet kryesore për formimin e mjegullës janë lagështia relative e madhe e ajrit, temperaturat e ulëta, lëvizjet e vogla të ajrit.
“Mjegulla është dukuri meteorologjike që formohet mbi sipërfaqen e tokës, në pjesën e poshtme të atmosferës. Kushtet kryesore për formimin e mjegullës janë, lagështia relative e madhe e ajrit, temperaturat e ulëta, lëvizjet e vogla të ajrit. Klasifikohet si: Mjegull e dendur, Mjegull e mesme, Mjegull e rrallë. Në Kosovë, mesatarisht janë rreth 26 ditë me mjegullë (21 Ferizaj, 23 Pejë, 30 Prishtinë, 29 Prizren). Mjegulla më së shpeshti paraqitet gjatë muajve dhjetor – shkurt (57%)”, thuhet në postim.