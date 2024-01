Hoti udhëton sot drejt SHBA-së: Do të diskutohen edhe zhvillimet aktuale që lidhen me Kosovën Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka njoftuar se sot do të udhëtoj për në SHBA. Ai do të merr pjesë në dy aktivitete të rëndësishme, siç janë “Forumi i Sigurisë” dhe “Lutjet e Mëngjesit”, shkruan lajmi.net. Përveç kësaj, ai tha se kjo është mundësi e mirë e prezantimit të Kosovës, duke treguar…