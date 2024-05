Forcimi i ushtrisë: Maqedonci sot në vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, pritet të nënshkruhet një marrëveshje

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci ka njoftuar se me datat 15 dhe 17 maj do të jetë për vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar.

Ai tha se qëllimi i kësaj vizite është nënshkrimi i Marrëveshjes së përditësuar të Bashkëpunimit që synon thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes.

Maqedonci më tej tha se pos kësaj marrëveshje do të vizitojë Ambasadën e Kosovës dhe pjesëtarët e FSK-së që po marrin pjesë në kuadër të operacionit Interflex që ka për qëllimin trajnimin e ushtarëve ukrainas.

“Nga data 15 deri më 17 maj, do të jem për vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar.

Gjatë vizitës do të kem takim zyrtar në Ministrinë e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar me Ministrin e Forcave të Armatosura, z. Leo Docherty me të cilin do të nënshkruajmë edhe Marrëveshjen e përditësuar të Bashkëpunimit që synon thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Po ashtu do të kem takime me zyrtar të tjerë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Qeverisë britanike.

Do të vizitoj Ambasadën e Kosovës ku do të kem takim me bashkëatdhetarët tanë si dhe do të vizitoj kontingjentin e FSK-së që po zhvillon trajnim për trupat ukrainase në kuadër të operacionit Interflex.”- ka thënë Maqedonci. /Lajmi.net/