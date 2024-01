Dy autobusë kosovarë janë sulmuar me gurë në Serbi, nuk ka të lënduar Dy autobusë janë sulmuar me gurë në Serbi, përkatësisht afër Kurshumlisë. Lajmin e kanë konfirmuar përgjegjës nga kompania “Fjolla Impex”, tek sa treguan se sulmi ka ndodhur mbrëmë. “Dy autobusë janë gjuajtur me gurë mbrëmë. Njëri duke ardhur prej Serbisë dhe tjetri duke shkuar për Serbi. Ngjarja ka ndodhur afër Kurshumlisë”, kanë thënë për lajmi.net.…