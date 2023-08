Barcelona nis mbrotjen e titullin përballë Getafes, ky është formacioni i ndeshjes Barcelona sonte do të nis mbrojtjen e titullit të La Ligës. Përballë Barcelonës do të jetë skuadra aspak e lehtë, Getafe. Tashmë edhe zyrtarisht Xavi ka vendosur për 11-shen statuse. Ndeshja nis nga ora 21:30. 👥 Our XI for the first game! #GetafeBarça pic.twitter.com/cIE5xL0Plh — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 13, 2023