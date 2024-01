Arrestohen dy të mitur, gjatë kontrollit u gjendet armë, fishekë, thikë e boks hekuri Policia e Kosovës gjatë ditës së djeshme ka arrestuar dy persona të mitur. Kjo pasi që gjatë kontrollit tek të njëjtit janë gjetur dhe konfiskuar një pistolete me gas e tipit Ekol me një karikator me tetë fishek të kalibrit 9 mm, një thikë dhe një boks hekuri. Pas intervistimit me vendim të prokurorit të…