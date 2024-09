Albano Bogdo flet për deklaratën skandaloze që bëri për Betrix Ramosajn: Kërkova numrin e saj, por nuk ma dhanë

Aktori i humorit Albano Bogdo është rrëfyer si rrallë herë në “S’e Luan Topi”.

Ai foli kryesisht për deklaratën e tij, kundrejt Beatrix Ramosaj, e cila bëri bujë asokohe. Kjo deklaratë erdhi pas pjesëmarrjes së këngëtares në BBV dhe lidhja që krijoi brenda shtëpisë me Donald Veshaj.

Bogdo u shpreh se i ka kërkuar falje publikisht, teksa ka tentuar edhe të komunikojë personalisht me të, por pa rezultat.

“Atëhere thash njeriu më i urryer në Ballkan sepse rastisi që në të njëjtën ditë që unë thash batutën, ai serbi bëri atë masakrën në Kosovë. Nuk po merrej askush me atë, po merreshin me mua. Ishte i ekzagjeruar reagimi. Erdhi nga njerëz që s’kanë asnjë lloj…

Nuk është se çfarë the, është që e the në një moment që ata po kalonin aq shumë në jetë, dhe i preku aq shumë. Mua kjo më intereson, sa është prekur Albani dhe Beatrixs. Nuk kam komunikuar, por i kam kërkuar falje Beatrixsës. I kam kërkuar ndjesë nga ana njerëzorë. PO të kisha mundësi të komunikoja nuk do t’i thoja në emision.

E kam kërkuar numrin e saj disa herë, por nuk ma dhanë. Mora vesh që ata po kalonin një periudhë të vështirë në jetën e tyre dhe vendosën të largoheshin nga Shqipëria. Albani po jepte dorëheqje nga muzika shqiptare, të dy, dhe për të ikur më pas për një jetë më të mirë në Amerikë.

Ishte Albani, një artist i shkëlqyer që sapo kishte fituar festivalin, ndërsa e motra që shkëlqeu në BBV. Ju (publiku) i zhdukët nga Shqipëria, kur e kam thënë unë kanë qenë duke kërkuar punë në Amerikë. Publiku dhe influencerat i zhdukën nga Shqipëria, ndërkohë më thonin mua si e thua, ndërkohë që nuk lanë gjë pa thënë për të”, është shprehur Albano Bogdo. /TCH/