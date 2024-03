Ahmeti: Çështja është nëse kandidati kryesor për kryeministër, Gjuriq, ka nevojë për miratimin e Radoiçiqit për t’u bërë kryeministër

Ai ndër të tjera tha se çështja nuk qëndron tek takimi i tyre, por a ka pasur ish-ambasadori serb në SHBA takim me organizatorët e Banjskës, shkruan lajmi.net.

“Në fakt nuk mendoj se tema kryesore e takimit Gjuriq-Radoiçiq ishte veriu i Kosovës. Çështja kryesore nuk është nëse ish-ambasadori i Serbisë në SHBA u takua me organizatorin e vetëpranuar të Banjskës. 1/3”

Ahmeti tutje tregon se a duhet të ketë Gjuriq miratim nga Radoiçiq për tu bërë kryeministër.

“Çështja është nëse kandidati kryesor për kryeministër – Gjuriq – ka nevojë për miratimin e Radoiçiqit për t’u bërë kryeministër. Njerëzit e nënvlerësojnë pushtetin politik që Radoiçiq ka në Serbi (jo vetëm në Kosovë). Prandaj ai është i lirë dhe prandaj Serbia nuk do ta gjykojë. 2/3”

Në fund Ahmeti tha se ndërkombëtarët kanë qenë në dijeni të këtij takimi, dhe kjo është bërë vetëm për konsum të brendshëm.

“Nuk e dimë nëse Gjuriq merr një po, por fotografia me siguri është publikuar nga Radoicic me miratimin e Gjuriqit. Dhe mos u shqetësoni, komuniteti ndërkombëtar nuk kishte nevojë për publikimin e fotos për ta ditur këtë. Ishte për konsum të brendshëm.” /Lajmi.net/

I actually do not think that the main topic of Djuric-Radoicic meeting was the north of Kosovo. The main issue is not whether the former Serbia ambassador to US met the indicted self-confessing Banjska organizer. 1/3

— Shpend Ahmeti (@ShpendA) March 11, 2024