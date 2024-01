Kërcënohet portali “Periskopi”, reagon AGK

Portali “Periskopi” është kërcënuar sot për një artikull të publikuar në të tilluar “Nëntë punonjës të Fakultetit të Mjekësisë marrin rrogë në QKUK pa punuar fare”.

Përmes email-it është kërkuar largimi i artikullit duke i kërcënuar.

“Ju gazetart kujdes me shkrime sepse shume gazetarve po jau heqin kryt per shkrime ose po jau zajn peng familjaret. ma mire duje pa problem se paret per klikime e me probleme familjare”, shkruan në një pjesë të mesazhit”, thuhet në emailin e pranuar.

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku edhe ka kërkuar nga Prokuroria dhe organet e rendit për trajtimin e rastit.

“AGK-ja, është e shqetësuar me kërcënimin e bërë ndaj redaksisë së këtij portali, dhe e fton Policinë e Kosovës që urgjentisht të hetojë prej nga vjen kërcënimi dhe të marrë masat e duhur për të ofruar siguri për gazetarët e këtij medium. Gjithashtu, ftojmë Prokurorinë dhe organet e tjera të drejtësisë që të bëjnë punën e duhur për të trajtuar rastin”, ka shkruar AGK.

Reagimi i plotë: