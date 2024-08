15-vjeçari në Lipjan u operua – Shefi i Klinikës së Kirurgjisë torakale jep detaje ku ishte i plagosur Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur sot në Zllakuçan të Lipjanit. Në lidhje me rastin deri tani janë arrestuar dy persona. Lajmi.net ka biseduar me shefin e Emergjencës në QKUK në lidhje me të plagosurin i cili tha se ishte jashtë rrezikut për jetë. “I kemi kryer analizat dhe ingjizimet e nevojshme,…