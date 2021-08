114 pacientë po trajtohen nga koronavirusi në spitalet e Kosovës

Spitalet e përgjithshme të Kosovës janë ende të mbushura me pacientë të cilën po e luftojnë virusin COVID, në kohën kur është shfaqur edhe versioni i ri i virusit i quajtur Delta, shkruan lajmi.net.

Sipas Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës, 75 pacientë me oksigjeno-terapi janë duke u trajtuar në të gjitha spitalet në vend nga gjithsej 83 të konfirmuar me Covid-19.

QKUK-ja ka gjithësej 75 pacientë të shtrirë, 40 prej tyre pozitiv me Covid, dhe 53 me oksigjeno-terapi.

Spitali rajonal i Pejës është spitali me numrin më të madh të pacientëve me gjithësejt 11, pasuar me spitalin e Gjakovës dhe Gjilanit me nga tetë, dhe me Vushtrrinë që shënon numrin me të vogël me vetëm një pacient./Lajmi.net/