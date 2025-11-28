113 vjet Pavarësi: Rama ndan momentet nga mbrëmja kuqezi me Vjosa Osmanin

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar mbrëmjen e sotme një fotoalbum nga ceremonia e zhvilluar në Presidencë, me rastin e 113-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Në një postim në rrjetet sociale, Rama vlerësoi pjesëmarrjen e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, duke e quajtur atë pjesëmarrje të “kuptimplotë”. “Mbrëmja Tradicionale Kuqezi e Ditës…

28/11/2025 23:57

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar mbrëmjen e sotme një fotoalbum nga ceremonia e zhvilluar në Presidencë, me rastin e 113-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.

Në një postim në rrjetet sociale, Rama vlerësoi pjesëmarrjen e Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, duke e quajtur atë pjesëmarrje të “kuptimplotë”.

“Mbrëmja Tradicionale Kuqezi e Ditës së Pavarësisë, organizuar sonte bukur si asnjëherë nën kujdesin e Presidentit të Republikës, me praninë kuptimplotë të Presidentes së Kosovës,” shkroi Rama.

