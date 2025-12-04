113 vjet nga themelimi i Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Begaj: Krenarë me pjesëmarrjen në misione të NATO-s, BE-së dhe OKB-së
Sot janë bërë 113 vjet nga themelimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj në një postim në Facebook shkruan se Forcat e Armatosura, me angazhimin, përkushtimin dhe profesionalizimin e tyre, kanë arritur me sukses të jenë në lartësinë e detyrës për sigurimin e pavarësisë dhe mbrojtjes së vendit.
Pjesëmarrja në misione dhe operacione të NATO-s, BE-së dhe OKB-së na bën krenarë dhe kontribuues me vlera në sigurinë kolektive.
Gëzuar 113-vjetorin FARSH!.