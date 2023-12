Shoqatat e dala nga lufta paralajmërojnë protesta në janar kundër Gjykatës Speciale

Organizata e Veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare, në fillim të vitit të ardhshëm është duke planifikuar aksione për të kundërshtuar, arrestimet dhe gjykimet e ish-ushtarëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale.

Këtë e ka bërë të ditur Xhavit Jashari, kryetar i shoqatës së familjarëve të dëshmorëve të UÇK-së, transmeton lajmi.net

Ai ka thënë se duhet të ndërmerren masa edhe nga institucionet për zhbërjen e kësaj gjykate, siç tha ai për t’ia hequr këtë “re të zezë” luftës së UÇK-së.

“Jemi duke u konsultuar me organet tona me degët që i kemi në të gjitha komuna e Kosovës dhe po besojë që në fillimin e vitit të ardhshëm do të ndërmarrim aksione protesta, apo forma të ndryshme për të kundërshtar këtë padrejtësi”, ka thënë Jashari në tëvë 1.

Duke folur për vendim e Gjykatës së Apelit në Hagë e cila ka vendosur që Salih Mustafa të vuajë dënim me burg 22 vjet, nga 26 sa i ishte caktuar, Jashari ka thënë se ky është lajm i keq dhe se Mustafa dhe të tjerët po mbahen padrejtësisht.

Ai ka kritikuar edhe Qeverinë e Kosovës për mosreagime të duhura ndaj këtyre vendimeve e arrestimeve që po bëhen.

Jashari ka thënë se me Qeverinë aktuale nuk kanë bashkëpunim.

“Nuk kemi bashkëpunim me këtë Qeveri, sepse kjo qeveri e atakon luftën e UCK-së dhe një farë forme jemi të gatshëm tu japim përgjigje qoftë vendorëve apo ndërkombëtarëve kur është në pyetje vlera jonë kulmore lufta e UÇK-së”, shtoi ai.

Specialja ditë më parë ka arrestuar edhe Haxhi Shalën i njohur ne luftë me nofkën Komandant ‘Topi”.